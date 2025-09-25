gli avversari il pisano asllani guida la mediana

Il Torino in Coppa Italia vuole rialzarsi immediatamente dopo il pesantissimo 3-0 incassato in casa nell’ultimo turno di campionato contro l’Atalanta. Un ambiente pesante, quello granata, con un visibile malumore da parte dei tifosi granata nei confronti della società. Ieri, in occasione dell’allenamento della vigilia, il presidente Urbano Cairo ha fatto visita alla squadra al Filadelfia, accompagnato dal direttore Vagnati. Un discorso di qualche minuto, fatto dal presidente ai propri calciatori per motivarli. Successivamente, ha avuto luogo un discorso con l’allenatore Marco Baroni. Una partita da non sbagliare, per il Torino, quella con il Pisa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

