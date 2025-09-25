Gli affitti valgono oro Arezzo batte Firenze

di Serena Convertino AREZZO Chi trova un affitto trova un tesoro. Ad Arezzo, i contratti di locazione valgono oro: case introvabili e mercato bloccato. Eppure, chi fosse disposto a investire, secondo i dati di Tecnocasa, intascherebbe un rendimento annuo lordo del 5,6%. L’1,2% in più rispetto agli investitori fiorentini e lo 0,5% rispetto ai lucchesi, punte di diamante del mercato immobiliare toscano. Un paradosso. Anzi, un ossimoro, come lo chiama Carlo Barbagli, presidente di Fimaa Confcommercio Toscana. "Per assurdo – spiega Barbagli – quando una città ha prezzi alti e grande facilità di locazione, i rendimenti non possono essere esorbitanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli affitti valgono oro. Arezzo batte Firenze

