Giustizia vi spiego la posizione di Magistratura indipendente sul referendum Parla Micciché

Formiche.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Toghe sulla rotta referendaria ed in bilico sulla scelta delle strategie più efficaci per illustrare compiutamente il contesto del voto. A meno di eventuali elezioni politiche anticipate, fra sette, nove mesi, nella primavera del 2026, la riforma costituzionale della Giustizia varata dal Parlamento sarà sottoposta alla consultazione popolare diretta. Un appuntamento che vede già l’agguerrita mobilitazione della politica e in particolare dei partiti di centrodestra, come Forza Italia, che ha dichiaratamente trasfigurato la separazione delle carriere dei magistrati, lo sdoppiamento del Csm e l’introduzione di un’alta Corte disciplinare, come la nemesi dell’eredità berlusconiana. 🔗 Leggi su Formiche.net

giustizia vi spiego la posizione di magistratura indipendente sul referendum parla miccich233

© Formiche.net - Giustizia, vi spiego la posizione di Magistratura indipendente sul referendum. Parla Micciché

In questa notizia si parla di: giustizia - spiego

giustizia spiego posizione magistraturaRiforma della Giustizia in Italia: Implicazioni e Prospettive Future - Negli ultimi giorni, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha manifestato la sua determinazione a evitare un referendum riguardante i magistrati. notizie.it scrive

giustizia spiego posizione magistraturaSulla giustizia uno scenario referendario preoccupante - E presentare il sì alla separazione delle carriere come una vittoria postuma di Berlusconi rischia di connotarla come una riv ... Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Giustizia Spiego Posizione Magistratura