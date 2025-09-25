Giustizia inerte sugli abusi la Ue | l’Italia risarcisca la donna
La condanna della Cedu: 25mila euro a Valentina Scuderoni, vittima inascoltata. “Le violenze retrocesse a litigi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: giustizia - inerte
Da New York, davanti all’ONU, Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia riconosce ufficialmente lo Stato di Palestina. Dopo Spagna, Canada, Regno Unito e Australia, anche Parigi rompe gli indugi e sceglie di stare dalla parte della giustizia, ricono - facebook.com Vai su Facebook
“Giustizia inerte sugli abusi”, la Ue: l’Italia risarcisca la donna; Violenza psicologica, basta sessismo nelle aule dei tribunali; Neutralità Iva: il diritto alla detrazione può essere negato solo in caso di frode o abuso.
Giustizia: Ue, giù le mani dai giudici - Perchè un paese attragga investimenti è fondamentale "un sistema giudiziario indipendente ed efficiente". Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it