Giustizia con G-Prox pratiche in un click

Semplificare l'accesso alla giustizia, mettendo in rete professionisti, tribunali e servizi sociali: sono questi gli obiettivi del progetto G-Prox, realizzato per la Regione da Liguria Digitale, in collaborazione con il Tribunale di Genova. Si tratta di un sistema di gestione digitale completa e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: giustizia - prox

Giustizia: Liguria lancia sistema pratiche sociosanitarie G-Prox - X Vai su X

"L’operatore per la Giustizia di Comunità. Una nuova figura professionale nei percorsi di MAP e LPU". È il titolo del webinar promosso dal “Progetto TAG: Tutta un’Altra Giustizia”, per lunedì 29 settembre alle 15. Per partecipare al webinar è richiesta l'iscrizione - facebook.com Vai su Facebook

La Liguria lancia G-prox, un nuovo portale per la giustizia in ambito sociale e sanitario - In rete la possibilità di scambio di informazioni e gestire pratiche per professionisti, tribunali e servizi sociali. Lo riporta ilsecoloxix.it

Giustizia: Liguria lancia sistema pratiche sociosanitarie G-Prox - Ridurre la burocrazia, semplificare l'accesso alla giustizia e risparmiare tempo: sono gli obiettivi del progetto G- Da msn.com