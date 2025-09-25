Giustizia con G-Prox pratiche in un click

Genovatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Semplificare l'accesso alla giustizia, mettendo in rete professionisti, tribunali e servizi sociali: sono questi gli obiettivi del progetto G-Prox, realizzato per la Regione da Liguria Digitale, in collaborazione con il Tribunale di Genova. Si tratta di un sistema di gestione digitale completa e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giustizia - prox

giustizia g prox praticheLa Liguria lancia G-prox, un nuovo portale per la giustizia in ambito sociale e sanitario - In rete la possibilità di scambio di informazioni e gestire pratiche per professionisti, tribunali e servizi sociali. Lo riporta ilsecoloxix.it

giustizia g prox praticheGiustizia: Liguria lancia sistema pratiche sociosanitarie G-Prox - Ridurre la burocrazia, semplificare l'accesso alla giustizia e risparmiare tempo: sono gli obiettivi del progetto G- Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giustizia G Prox Pratiche