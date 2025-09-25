Si è insediata oggi a Palermo la prima donna di origini srilankesi ad aver vinto il concorso in magistratura. Blankani Wila Fernando Warnakulasuriya, 29 anni, ha giurato oggi sulla Costituzione italiana, insieme ad altri 12 uditori giudiziari, nell’aula della corte d’Appello di Palermo nel corso di una cerimonia molto commovente a cui hanno partecipato i familiari, esponenti della comunità dello. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Giura sulla Costituzione la prima giudice di origini srilankesi: ha 29 anni e lavorerà al tribunale di Palermo