Giuliani dal boom azzurro al Milan | la porta aperta alle prossime sfide

Sbircialanotizia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scia d’entusiasmo lasciata dall’estate europea continua a vibrare nelle parole di Laura Giuliani, mentre la numero uno rossonera si rimette i guanti per una stagione pronta a schiudere nuovi orizzonti. E dietro quella determinazione si muovono sacrifici, studio e un’incessante passione condivisa con un movimento in piena crescita. Sullo slancio dell’estate azzurra Il traguardo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

giuliani dal boom azzurro al milan la porta aperta alle prossime sfide

© Sbircialanotizia.it - Giuliani, dal boom azzurro al Milan: la porta aperta alle prossime sfide

In questa notizia si parla di: giuliani - boom

Milan Women, Giuliani: "Mi piacerebbe arrivare alla Champions con questa squadra" - Seconda giornata della Serie A Women's Cup ormai prossima, le squadre scenderanno in campo nel weekend, e per il Milan Women la sfida sarà già decisiva, alla luce del precedente ko con il Sassuolo: ... Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Giuliani Boom Azzurro Milan