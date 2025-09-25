Giulia Valgimigli travolta dal treno a Pinarella di Cervia vicino Ravenna era sui binari col fidanzato
La 25enne Giulia Valgimigli è morta dopo essere stata urtata da un treno a Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: giulia - valgimigli
Dramma sui binari a Pinarella: Giulia Valgimigli travolta e uccisa dal treno mentre cammina con un amico
Una passeggiata lungo i binari si è trasformata in tragedia: Giulia, 25 anni, è morta travolta da un treno a Pinarella di Cervia. #Pinarella #incidente #treno #GiuliaValgimigli - X Vai su X
Correva accanto al fidanzato quando un treno l’ha travolta: Giulia, 25 anni, non ce l’ha fatta. Lui, a pochi passi, è riuscito a scansarsi. - facebook.com Vai su Facebook
Chi era Giulia Valgimigli, la 25enne morta travolta da un treno a Pinarella di Cervia - La notte del 24 settembre 2025 resterà impressa per sempre nella memoria di Pinare ... Scrive alphabetcity.it
Forlì in lutto per Giulia Valgimigli travolta dal treno a Pinarella di Cervia - Una scorciatoia imboccata lungo i binari è costata la vita a Giulia Valgimigli, 25 anni, originaria di Forlì. Segnala ravennawebtv.it