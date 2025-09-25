Giuli | Rendere la cultura sempre più accessibile e diffusa

ROMA – Le risorse per la valorizzazione dei luoghi della cultura del centro Italia, in particolare delle regioni colpite dal terremoto del 2016, sono finalizzate “a contrastare il rischio di isolamento infrastrutturale, sociale e culturale di un’area centrale nella nostra geografia, identitaria e culturale”. Lo dice il ministro della Cultura Alessandro Giuli, rispondendo in Senato a un’interrogazione sulle misure di valorizzazione dei piccoli centri attraverso i loro beni culturali. “Al Lazio, escludendo i fondi destinati all’area metropolitana di Roma, abbiamo destinato, dal 2022 al 2025, oltre 312 milioni di euro; all’Abruzzo 166, all’Umbria 116. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Giuli: “Rendere la cultura sempre più accessibile e diffusa”

Giuli, 'intesa su Art bonus nel cratere è un patto d'amore' - "Questo è un patto di civiltà e di amore per una terra, l'Italia, e per luoghi come il cratere e le Marche in particolare che hanno saputo dar prova di grande consapevolezza e di grande volontà". Come scrive msn.com