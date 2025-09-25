Giubileo del mondo educativo il 30 ottobre Papa Leone XIV incontra gli studenti | indicazioni e scadenze adesioni scuole NOTE USR

Tra gli eventi più significativi previsti per il Giubileo del Mondo Educativo, in programma a Roma dal 27 ottobre al 1° novembre 2025, spicca la giornata del 30 ottobre, interamente dedicata agli studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Giubileo, a Roma in arrivo mille ‘influencer di Dio’ da tutto il mondo

Giubileo, in arrivo un milione di giovani a Roma da tutto il mondo. Esposta la salma di Piergiorgio Frassati

Siena si apre al Giubileo dei giovani. Da tutto il mondo 2.300 ragazzi. Lojudice: "Portatori di speranza"

"La Speranza: virtù educante ed educativa". Domenica 21 settembre il Giubileo del Mondo Educativo - 30, il Giubileo del Mondo Educativo, un significativo momento di Chiesa vissuto a inizio dell’anno pastorale 2025/2026. Segnala corrierenews.it

Giubileo 2025: Alghero-Bosa, domani incontro e celebrazione per il mondo educativo - Sarà Bosa ad ospitare nel pomeriggio di domani il Giubileo dei catechisti, degli educatori e degli insegnanti della diocesi di Alghero- Scrive agensir.it