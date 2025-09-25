giro di vite per le ztl scattano controlli ai varchi

Sono partiti i controlli a cura del personale della Polizia Locale per monitorare a rotazione i varchi della ’Zona a traffico limitato’ del centro storico di Siena. L’iniziativa, che si inserisce nel più ampio piano di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, ha lo scopo - fa sapere il Comune - di prevenire l’accesso non autorizzato alla Ztl da parte di veicoli sprovvisti di permesso, al fine di ridurre il traffico nel centro storico e di dissuadere comportamenti illegali, che possono generare disagi per l’intera comunità. A tutti i residenti, i titolari di attività commerciali e i soggetti autorizzati a circolare o sostare nella Ztl, si ricorda che il permesso Ztl deve essere sempre esposto in modo chiaramente visibile sul cruscotto del veicolo (lato guidatore) al momento del passaggio sotto il varco elettronico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

