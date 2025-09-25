Giro di vite per le Ztl Scattano controlli ai varchi
Sono partiti i controlli a cura del personale della Polizia Locale per monitorare a rotazione i varchi della ’Zona a traffico limitato’ del centro storico di Siena. L’iniziativa, che si inserisce nel più ampio piano di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, ha lo scopo - fa sapere il Comune - di prevenire l’accesso non autorizzato alla Ztl da parte di veicoli sprovvisti di permesso, al fine di ridurre il traffico nel centro storico e di dissuadere comportamenti illegali, che possono generare disagi per l’intera comunità. A tutti i residenti, i titolari di attività commerciali e i soggetti autorizzati a circolare o sostare nella Ztl, si ricorda che il permesso Ztl deve essere sempre esposto in modo chiaramente visibile sul cruscotto del veicolo (lato guidatore) al momento del passaggio sotto il varco elettronico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: giro - vite
Overtourism, giro di vite alle Cinque Terre: gruppi a numero chiuso e sosta vietata nei borghi
Sicurezza, giro di vite a Cassano Magnago: la Locale nel weekend farà gli straordinari
Immigrati irregolari, giro di vite a Lodi: in 7 mesi 87 espulsioni firmate dal questore Russo
TURCHIA: Giro di vite contro il CHP, la polizia irrompe nella sede del partito a Istanbul | di Vanni Rosini - X Vai su X
Catania, giro di vite contro i furbetti dei rifiuti: in otto mesi, elevate 2830 sanzioni Nonostante l’intensa attività repressiva condotta dal reparto ambientale della Polizia Locale, il fenomeno del conferimento irregolare dei rifiuti continua a essere molto diffuso a Ca - facebook.com Vai su Facebook
Giro di vite per le Ztl. Scattano controlli ai varchi; E-Bike con motori truccati veloci come scooter: scattano i sequestri. Il sindaco Conte: «Così sono un pericolo pubblico»; Nuovo codice della strada, le prime multe: dai cellulari a Napoli ai monopattini a Firenze.
Giro di vite per le "Ztl". Scattano controlli ai varchi - L’obiettivo del Comune è dissuadere comportamenti illegali da parte di coloro che non hanno il contrassegno che deve essere sempre esposto. Secondo lanazione.it
Giro di vite sulla mobilità in centro: in arrivo in cartelli ‘anti-risciò’ e i varchi in uscita - Trenta segnali per interdire le aree più frequentate del centro. Segnala luccaindiretta.it