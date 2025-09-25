Giovanni Terzi pubblica le minacce a Simona Ventura | Muori figlia di Satana

Lapresse.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) Giovanni Terzi ha pubblicato sul suo account Instagram alcuni degli audio di minacce e insulti che hanno ricevuto ogni giorno lui e la moglie, Simona Ventura. “Adesso grazie alle fantastiche professionalità della Polizia Postale sapremo chi sei e conosceremo la tua faccia”, ha spiegato Terzi nel post social facendo sapere di aver sporto denuncia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

giovanni terzi pubblica le minacce a simona ventura muori figlia di satana

© Lapresse.it - Giovanni Terzi pubblica le minacce a Simona Ventura: "Muori figlia di Satana"

In questa notizia si parla di: giovanni - terzi

La figlia di Simona Ventura si diploma, la dedica e gli scatti con il marito Giovanni Terzi: “Sono fiera di te”

Simona Ventura, la dedica a Giovanni Terzi per il primo anno di matrimonio: “Splendida tappa”

Simone Ventura, la storia con Bettarini, l'aggressione al figlio e il matrimonio con Giovanni Terzi: 5 curiosità

giovanni terzi pubblica minacceStalker minaccia di m0rte Simona Ventura ed il marito Giovanni Terzi che pubblica gli audio sui social: “Adesso basta” - Simona Ventura è sposata con il giornalista e scrittore Giovanni Terzi da un anno oramai. Riporta isaechia.it

giovanni terzi pubblica minacceGiovanni Terzi: “200 messaggi ricevuti da uno stalker”/ “Minacce, ingiurie e offese. Simona Ventura…” - Giovanni Terzi è stato ospite ieri del programma Dentro la notizia, su Canale 5 e nell'occasione ha raccontato le minacce ricevute da uno stalker ... Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Giovanni Terzi Pubblica Minacce