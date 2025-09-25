(LaPresse) Giovanni Terzi ha pubblicato sul suo account Instagram alcuni degli audio di minacce e insulti che hanno ricevuto ogni giorno lui e la moglie, Simona Ventura. “Adesso grazie alle fantastiche professionalità della Polizia Postale sapremo chi sei e conosceremo la tua faccia”, ha spiegato Terzi nel post social facendo sapere di aver sporto denuncia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giovanni Terzi pubblica le minacce a Simona Ventura: "Muori figlia di Satana"