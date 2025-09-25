Giovanni Andrea Martini si candida a sindaco di Venezia con la coalizione Tutta la città che vogliamo | VIDEO

Veneziatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata odierna si è tenuta la conferenza stampa della coalizione "Tutta la città che vogliamo", composta dalle tre liste "Tutta la città insieme", "La città che vogliamo" e "Venezia, pace e lavoro".Durante l'incontro è stata annunciata la candidatura a sindaco di Venezia del capogruppo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

