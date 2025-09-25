Giovanissimi e violenti Daspo urbani

Dopo le aggressioni e l’arresto, arrivano i provvedimenti della Questura. Il Questore Marco Calì, su indicazione della Divisione Anticrimine, ha emesso quattro avvisi orali nei confronti di una ragazza di 18 anni di Lipomo, uno di 24 di Cantù e di altri di 18 anni di Cantù, uno dei quali era stato arrestato e processato per direttissimo, ritenuti responsabili di condotte di resistenza, minaccia, violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ed oltraggio a pubblico ufficiale. Provvedimenti, con i quali i giovani vengono formalmente invitati a tenere una condotta conforme alla legge, per evitare di andare incontro all’applicazione di ulteriori e più gravi misure di prevenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

