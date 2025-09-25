Giovanissima turista palpeggiata nelle parti intime al rientro in hotel condannato il portiere notturno

Vacanza da incubo per una neo 18enne costretta a subìre degli atti sessuali da un 70enne, dipendente della struttura ricettiva dove alloggiava, condannato per la violenza nei confronti della vittima. La giovane, residente nell'Emilia, era arrivata a Rimini all'inizio dell'estate del 2023 insieme. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Giovanissima turista palpeggiata nelle parti intime al rientro in hotel, condannato il portiere notturno

