Giovanissima turista palpeggiata nelle parti intime al rientro in hotel condannato il portiere notturno
Vacanza da incubo per una neo 18enne costretta a subìre degli atti sessuali da un 70enne, dipendente della struttura ricettiva dove alloggiava, condannato per la violenza nei confronti della vittima. La giovane, residente nell'Emilia, era arrivata a Rimini all'inizio dell'estate del 2023 insieme. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
