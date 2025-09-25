Giovani è allarme disagio psichico e i social alimentano stigma e pregiudizi l’indagine

(Adnkronos) – Tra i giovani italiani cresce il disagio psichico, un'emergenza alimentata dai social con stigma e pregiudizi che amplificano l'insicurezza e l'isolamento di chi soffre. E' "un quadro preoccupante" quello disegnato dalla ricerca 'Salute mentale 2025', realizzata da Doxa con la direzione di Cristina Liverani per il Festival Ro.Mens (1-7 ottobre, www.salutementale.netromens-2025), organizzato dal . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: giovani - allarme

Svapo tra adolescenti: allarme per THC e cannabinoidi sintetici, +1,8 milioni di giovani a rischio. Lo studio americano

Giovani, alcol e test rifiutati: allarme a Marina durante la sagra della Saraghina

Alcol ai minori, è allarme rosso. Ragazze soccorse, test ignorati. Su 345 giovani, duecento positivi

Esodo verso le pensioni per 6 milioni di lavoratori, è allarme welfare: non ci sono abbastanza giovani per sostituirli https://gazzettadelsud.it/?p=2104085 - facebook.com Vai su Facebook

Allarme “sigarette zombie”: ecco la sostanza che spegne la notte dei giovani giapponesi https://24plus.ilsole24ore.com/art/okinawa-allarme-sigarette-zombie-ecco-sostanza-che-spegne-notte-giovani-giapponesi-AHdOfmlC?utm_term=Autofeed&utm_medium - X Vai su X

Giovani, è allarme disagio psichico e i social alimentano stigma e pregiudizi, l'indagine - Tra i giovani italiani cresce il disagio psichico, un'emergenza alimentata dai social con stigma e pregiudizi che amplificano l'insicurezza e l'isolamento di chi soffre. Scrive adnkronos.com

Allarme disagio giovanile, in 7 mesi 815 episodi autolesivi e suicidari: “Serve rete di supporto” - La Regione prepara un piano con la creazione di nuclei per i casi acuti, l’individuazione di ospedali “hub” e l’apertura di due reparti, uno a inizio ... Secondo milano.repubblica.it