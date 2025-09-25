Giovani di Confartigianato a scuola di gestione aziendale e risorse umane

A scuola di gestione aziendale e delle risorse umane con il gruppo Bacciardi Parners. Protagonisti gli imprenditori del Gruppo Giovani Confartigianato presieduto da Matteo Brighi che proseguono il percorso con gli esperti consulenti del prestigioso studio sul tema della gestione delle risorse umane. "Gli argomenti al centro dell’approfondimento in tre incontri – spiega la responsabile del Gruppo Margherita Lorefice – sono molteplici e tutti imperniati sulla gestione aziendale". "Tratto distintivo del Gruppo Giovani Confartigianato – mette in luce il presidente Matteo Brighi - è puntare sulla formazione in itinere per essere al passo con le sfide del mercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovani di Confartigianato a scuola di gestione aziendale e risorse umane

