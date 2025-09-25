Giovane ucciso e fatto a pezzi fermato 33enne amico della vittima | svolta nelle indagini
Spoleto, 25 settembre 2025 – Ulteriore svolta nelle indagini per la morte di Bala Sagor, il 21enne aiuto cuoco del Bangladesh, scomparso a Spoleto il 18 settembre e trovato cadavere lunedì sera. La Procura della Repubblica di Spoleto ha disposto il fermo di Shuryn Dmytro, 33 anni, ex collega e amico della vittima. Il pensionato trova la casa svaligiata dai ladri e muore per lo choc. “Hanno rubato la vita di mio padre, un uomo buono” All'uomo, di nazionalità ucraina, già indagato a piede libero nei giorni scorsi, vengono contestati i reati di omicidio, soppressione o distruzione di cadavere e occultamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
