Giovane arrestata ad Avellino dopo la violazione dei domiciliari

Salerno – Una ventitreenne, già sottoposta agli arresti domiciliari ad Avellino, è stata fermata dalla Polizia nel centro cittadino e condotta in carcere. La giovane, difesa dall’avvocato Fabio Tulimiero, era già stata coinvolta poche settimane fa in un’operazione antidroga condotta dalla Squadra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

