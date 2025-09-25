Giorno importante per San Siro | la delibera arriva oggi in Consiglio Comunale

Oggi è un giorno molto importante per il futuro di San Siro. La delibera per la vendita a Milan e Inter approda in Consiglio Comunale. Lo riporta 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

San Siro, la vendita e il Consiglio. Sala affronta il giorno più lungo: "Momento importante per Milano" - Nel giorno in cui la delibera approda in aula consigliare il sindaco si dice "convinto che sarebbe un'ipotesi sviluppo della città che creerebbe tanto lavoro, tanta economia"

San Siro, giorno chiave per Inter e Milan. La Repubblica (Milano): "Oggi il sì della giunta"

