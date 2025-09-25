Giorno del Dono 2025 Iid | crescono i donatori e i volontari

Milano, 25 set. (askanews) - L'Istituto Italiano della Donazione (Iid) ha presentato a Milano l'ottavo rapporto "Noi doniamo", fotografia annuale sulla propensione al dono di denaro, tempo e competenze in Italia. La presentazione si è tenuta, nella sede e con il supporto di Bper Banca, in occasione del "Giorno del Dono 2025", a dieci anni dalla Legge che lo ha istituito, unico Paese al mondo. "Questo rapporto quest'anno si apre con delle belle notizie perché registriamo comunque un aumento" afferma Cinzia Di Stasio, direttrice dell'Iid, spiegando che "attraverso i dati Istat possiamo rilevare l'11,6% di donatori nel 2024, quindi uno 0,6 % in più che significa in numeri assoluti 330mila persone che in Italia nel 2024 in più hanno deciso di donare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net