giornate europee del patrimonio visita guidata notturna
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 27 settembre il Parco Archeologico di Monte Sannace propone una speciale visita guidata in notturna alla luce delle torce, dedicata al tema: "Architetture, l'arte di costruire".La visita, curata dal dott. Gallo e dalla prof.ssa Palmentola. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: giornate - europee
MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025
Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica
Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini
Sabato 27 e Domenica 28 settembre 2025 GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO al CASTROMEDIANO PAESAGGI DI PIETRA. SPAZI PER I VIVI, ARCHITETTURE PER I MORTI Spazi ipogei, strutture cavate e costruite, monumenti megalitici, “nmémata”, - facebook.com Vai su Facebook
Alla Reggia di Caserta le Giornate Europee del Patrimonio, sabato 27 e domenica 28 settembre. Il tema dell'anno è: "Architetture: l'arte di costruire". $ANSA ansa.it/canale_viaggi/… - X Vai su X
“Giornate europee del patrimonio”, il programma tra cultura e approfondimenti del comune di Sanremo - Il comune di Sanremo aderisce all’iniziativa con un ricco programma che vedrà l’anteprima venerdì 26 settembre con l’evento “Una notte al museo”, organizzato dall’assessorato ai Servizi sociali, con ... Da riviera24.it
Giornate europee del patrimonio, visita gratuita al Ninfeo delle Fate - Appuntamento sabato 27 settembre con la struttura che aprirà le sue porte al pubblico per scoprire una delle architetture ipogee più suggestive del territorio ... Secondo lecceprima.it