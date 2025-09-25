Giornate europee del patrimonio visita guidata ai capolavori della Ricci Oddi

Ilpiacenza.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 27 settembre alle ore 16 la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi propone una visita guidata ai capolavori in collezione compresa nel biglietto di ingresso.«Vi aspettiamo!», si legge nel comunicato.Biglietti: Intero 9 euro; ridotto 5 euro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornate - europee

MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025

Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica

Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025. Sabato 27 settembre visita gratuita al Ninfeo delle Fate - Il Ninfeo delle Fate apre gratuitamente le sue porte in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025. Lo riporta corrieresalentino.it

giornate europee patrimonio visitaGiornate Europee del Patrimonio: a Treviso visite, mostre e concerti - Treviso celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con un weekend di aperture straordinarie, visite guidate e concerti ... Da ilnuovoterraglio.it

Cerca Video su questo argomento: Giornate Europee Patrimonio Visita