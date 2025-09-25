Giornate europee del patrimonio visita gratuita al Ninfeo delle Fate
LECCE - Il Ninfeo delle Fate apre gratuitamente le sue porte in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025. Un patrimonio nascosto che riaffiora alla luce, un luogo che ha incantato nei secoli e che continua ad affascinare chi lo visita.Sabato 27 settembre, dalle 17, in occasione delle. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: giornate - europee
MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025
Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica
Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini
Sabato 27 e Domenica 28 settembre 2025 GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO al CASTROMEDIANO PAESAGGI DI PIETRA. SPAZI PER I VIVI, ARCHITETTURE PER I MORTI Spazi ipogei, strutture cavate e costruite, monumenti megalitici, “nmémata”, - facebook.com Vai su Facebook
Alla Reggia di Caserta le Giornate Europee del Patrimonio, sabato 27 e domenica 28 settembre. Il tema dell'anno è: "Architetture: l'arte di costruire". $ANSA ansa.it/canale_viaggi/… - X Vai su X
Giornate europee del patrimonio, visita gratuita al Ninfeo delle Fate - Appuntamento sabato 27 settembre con la struttura che aprirà le sue porte al pubblico per scoprire una delle architetture ipogee più suggestive del territorio ... Si legge su lecceprima.it
Giornate europee del patrimonio: "De rebus in archivo", quando gli oggetti parlano al posto dei documenti - L’Archivio di Stato di Padova presenta l’evento organizzato per le Giornate europee del patrimonio di quest'anno che si terrà il giorno sabato 27 settembre 2025, in contemporanea con altre iniziative ... Lo riporta padovaoggi.it