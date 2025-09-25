Giornate europee del patrimonio - Pietra e fango
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, secondo appuntamento al Parco Archeologico di Monte Sannace.A partire dalle 16:00 il maestro trullaro Donato Lorusso mostrerà dal vivo le antiche tecniche di costruzione a secco, patrimonio unico della nostra terra.A seguire spazio alla. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: giornate - europee
MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025
Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica
Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini
Sabato 27 e Domenica 28 settembre 2025 GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO al CASTROMEDIANO PAESAGGI DI PIETRA. SPAZI PER I VIVI, ARCHITETTURE PER I MORTI Spazi ipogei, strutture cavate e costruite, monumenti megalitici, “nmémata”, - facebook.com Vai su Facebook
Alla Reggia di Caserta le Giornate Europee del Patrimonio, sabato 27 e domenica 28 settembre. Il tema dell'anno è: "Architetture: l'arte di costruire". $ANSA ansa.it/canale_viaggi/… - X Vai su X
Giornate Europee del Patrimonio 2025 al Museo Cappella Sansevero - Il Museo Cappella Sansevero partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio 2025, in programma il 27 e 28 settembre, con un’iniziativa speciale dal ... Da napolivillage.com
A Palazzo Donn’Anna le giornate Europee del Patrimonio 2025 - In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, dedicate quest’anno ad “Architetture: l’arte di costruire”, la Fondazione Ezio De Felice sabato 27 ... napolivillage.com scrive