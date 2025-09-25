Giornate europee del patrimonio - Pietra e fango

Baritoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, secondo appuntamento al Parco Archeologico di Monte Sannace.A partire dalle 16:00 il maestro trullaro Donato Lorusso mostrerà dal vivo le antiche tecniche di costruzione a secco, patrimonio unico della nostra terra.A seguire spazio alla. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornate - europee

MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025

Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica

Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini

Giornate Europee del Patrimonio 2025 al Museo Cappella Sansevero - Il Museo Cappella Sansevero partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio 2025, in programma il 27 e 28 settembre, con un’iniziativa speciale dal ... Da napolivillage.com

giornate europee patrimonio pietraA Palazzo Donn’Anna le giornate Europee del Patrimonio 2025 - In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, dedicate quest’anno ad “Architetture: l’arte di costruire”, la Fondazione Ezio De Felice sabato 27 ... napolivillage.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Giornate Europee Patrimonio Pietra