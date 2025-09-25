Giornate Europee del Patrimonio | in città la Passeggiata Patrimoniale Bizantina Urbana
Un viaggio tra i tesori bizantini del centro storico reggino. Un evento che unisce storia, memoria, identità e partecipazione collettiva. Con queste premesse, la Comunità Patrimoniale della Scalinata Monumentale di via Giudecca ha organizzato per sabato 27 settembre, la Passeggiata Patrimoniale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025
Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica
Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini
Sabato 27 e Domenica 28 settembre 2025 GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO al CASTROMEDIANO PAESAGGI DI PIETRA. SPAZI PER I VIVI, ARCHITETTURE PER I MORTI Spazi ipogei, strutture cavate e costruite, monumenti megalitici, "nmémata"
Alla Reggia di Caserta le Giornate Europee del Patrimonio, sabato 27 e domenica 28 settembre. Il tema dell'anno è: "Architetture: l'arte di costruire".
Al Mumac si celebrano le giornate europee del patrimonio con "Architetture: l'arte di costruire" intrecciando storia, ingegno, paesaggio e acqua - Sabato 27 settembre alle ore 18:00, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, si terrà, presso il MUMAC, il convegno "Architetture d'Acqua", un incontro pensato per ripercorrere due straordi
Giornate europee del patrimonio: "De rebus in archivo", quando gli oggetti parlano al posto dei documenti - L'Archivio di Stato di Padova presenta l'evento organizzato per le Giornate europee del patrimonio di quest'anno che si terrà il giorno sabato 27 settembre 2025, in contemporanea con altre iniziative