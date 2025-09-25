Giornate europee del patrimonio a Viterbo | tutti gli appuntamenti e le aperture serali

Viterbotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 27 e domenica 28 settembre sono dedicati alla scoperta del patrimonio culturale grazie alla manifestazione culturale - promossa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione europea - dal titolo “Le giornate europee del patrimonio”.Il tema di questa edizione è “Architetture: l'arte di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornate - europee

MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025

Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica

Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini

giornate europee patrimonio viterboPresentazione del restauro della tomba Oceane a Viterbo per le Giornate Europee del Patrimonio - La tomba Oceane a Viterbo, localizzata sulla Strada Bagni, fa parte dell’ampia necropoli di Poggio Giudio, caratterizzata da numerose tombe di varie tipologie e cronologie; ad oggi è l’unica testimoni ... Segnala tusciaup.com

Bormida Gotica: oltre venti beni tra Piemonte e Liguria aprono per le Giornate Europee del Patrimonio - In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, viene presentato per la prima volta l’itinerario culturale e paesaggistico di Bormida Gotica. Si legge su atnews.it

Cerca Video su questo argomento: Giornate Europee Patrimonio Viterbo