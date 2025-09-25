Giornate europee del patrimonio a Viterbo e provincia | tutti gli appuntamenti e le aperture serali
Sabato 27 e domenica 28 settembre sono dedicati alla scoperta del patrimonio culturale grazie alla manifestazione culturale - promossa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione europea - dal titolo “Le giornate europee del patrimonio”.Il tema di questa edizione è “Architetture: l'arte di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025
Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica
Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini
Sabato 27 e Domenica 28 settembre 2025 GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO al CASTROMEDIANO PAESAGGI DI PIETRA. SPAZI PER I VIVI, ARCHITETTURE PER I MORTI Spazi ipogei, strutture cavate e costruite, monumenti megalitici, “nmémata”, - facebook.com Vai su Facebook
Alla Reggia di Caserta le Giornate Europee del Patrimonio, sabato 27 e domenica 28 settembre. Il tema dell'anno è: "Architetture: l'arte di costruire". $ANSA ansa.it/canale_viaggi/… - X Vai su X
Presentazione del restauro della tomba Oceane a Viterbo per le Giornate Europee del Patrimonio - La tomba Oceane a Viterbo, localizzata sulla Strada Bagni, fa parte dell’ampia necropoli di Poggio Giudio, caratterizzata da numerose tombe di varie tipologie e cronologie; ad oggi è l’unica testimoni ... Come scrive tusciaup.com
Bormida Gotica: oltre venti beni tra Piemonte e Liguria aprono per le Giornate Europee del Patrimonio - In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, viene presentato per la prima volta l’itinerario culturale e paesaggistico di Bormida Gotica. Si legge su atnews.it