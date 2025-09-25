Giornate Europee del Patrimonio a Bari e dintorni | le aperture straordinarie a 1 euro con tanti eventi in programma

Baritoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Performance teatrali, laboratori, concerti, visite guidate a tema, aperture straordinarie e convegni: è un cartellone di grande interesse quello in programma nei luoghi della cultura statali della Puglia il prossimo weekend in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP), pensato per. 🔗 Leggi su Baritoday.it

MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025

Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica

Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini

giornate europee patrimonio bariTornano le giornate europee del patrimonio: eventi al Castello di Manfredonia ed al Parco Archeologico di Siponto - “ARCHITETTURE: L’ARTE DI COSTRUIRE”, TORNANO LE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO APPUNTAMENTO SABATO 27 E DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025 Performance teatrali, ... Segnala ilsipontino.net

giornate europee patrimonio bariGiornate europee del patrimonio. Gratis sulle orme dei dinosauri - Visite guidate alla cava di Altamura e al convento di San Sebastiano di Gravina. Riporta rainews.it

