Giornate Europee del Patrimonio 2025 | visite aperture straordinarie e ingressi nei musei a 1 euro
Sabato 27 e domenica 28 settembre tornano in Italia le GEP - Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: giornate - europee
MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025
Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica
Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini
Sabato 27 e Domenica 28 settembre 2025 GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO al CASTROMEDIANO PAESAGGI DI PIETRA. SPAZI PER I VIVI, ARCHITETTURE PER I MORTI Spazi ipogei, strutture cavate e costruite, monumenti megalitici, “nmémata”, - facebook.com Vai su Facebook
Alla Reggia di Caserta le Giornate Europee del Patrimonio, sabato 27 e domenica 28 settembre. Il tema dell'anno è: "Architetture: l'arte di costruire". $ANSA ansa.it/canale_viaggi/… - X Vai su X
Tornano le GEP, Giornate Europee del Patrimonio - Sabato 27 settembre alle ore 18:00, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, si terrà, presso il MUMAC, a Sant'Anastasia, il convegno "Architetture d'Acqua", un incontro pensato per riperco ... ansa.it scrive
Giornate europee del Patrimonio 2025, gli appuntamenti al Museo di Pontecagnano - Sabato 27 e domenica 28 settembre il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano aderisce alle Giornate europee del Patrimonio 2025 (#GEP2025) con un ricco p ... Da gazzettadisalerno.it