Giornate Europee del Patrimonio 2025 | visite aperture straordinarie e ingressi nei musei a 1 euro

Genovatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 27 e domenica 28 settembre tornano in Italia le GEP - Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

