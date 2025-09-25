Giornate Europee del Patrimonio 2025 presso l’Archivio di Stato di Benevento
Tempo di lettura: 2 minuti In occasione dell’edizione 2025 delle Giornate Europee del Patrimonio, l’ Archivio di Stato di Benevento aprirà straordinariamente al pubblico sabato 27 settembre, dalle ore 9.30 alle 13.00, con un’iniziativa dedicata alla riscoperta della storia e dell’identità architettonica del territorio. Fulcro della mattinata sarà l’inaugurazione della mostra documentaria “Architetture: l’arte di costruire il sacro a Benevento”, un percorso tra carte antiche, piante architettoniche, prospetti e disegni tecnici degli edifici religiosi più significativi della città. I documenti esposti provengono dai Fondi Notai e dalle Corporazioni religiose soppresse, custoditi presso l’Archivio di Stato, e testimoniano l’evoluzione stilistica e funzionale dell’architettura sacra beneventana nel corso dei secoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
