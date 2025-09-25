' Giornate Europee del Patrimonio 2025' appuntamento con l' iniziativa ‘Il Bosco Monumentale’
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, domenica 28 settembre dalle 17 alle 21 presso il Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata si terrà l’iniziativa culturale e ambientale intitolata ‘Il Bosco Monumentale’. L’evento propone una giornata dedicata alla valorizzazione del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
