Giornate del Patrimonio 2025 Brera e il Cenacolo Vinciano | i grandi tesori visitabili a 1 euro il 27 e 28 settembre
Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 anche la città di Milano sarà tra quelle protagoniste delle Giornate Europee del Patrimonio, l’evento che ogni anno apre le porte di musei e siti culturali con visite ed esperienze speciali. Promosse dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, le Giornate hanno l’obiettivo di valorizzare il patrimonio e favorire il dialogo tra le nazioni. Quest’anno il tema è “Architetture: l’arte di costruire” e tra i luoghi simbolo spiccano due autentici gioielli: il Cenacolo Vinciano e la Grande Brera. Per un weekend unico, sarà possibile ammirare questi capolavori al costo simbolico di 1 euro. 🔗 Leggi su Funweek.it
