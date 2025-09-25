I l 25 settembre si celebra in tutto il mondo il World Lung Day, la Giornata Mondiale del Respiro, promossa dal Forum of International Respiratory Societies e sostenuta in Italia dalla Società Italiana di Pneumologia (SIPIRS). L’edizione 2025 porta un messaggio chiaro: “Healthy Lungs, Healthy Life”: polmoni sani, vita sana. Un invito urgente, confermato dai dati pubblicati su The Lancet Respiratory Medicine (2025), che mostrano come le malattie respiratorie croniche rimangano tra le principali cause di morte e disabilità a livello globale. Asma, bambini e adulti: quanto conta fare sport per respirare meglio X «Possiamo non mangiare per qualche giorno, non bere per qualche giorno ma non possiamo non respirare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Giornata Mondiale del Respiro: come il respiro può allungare la vita