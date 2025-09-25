Giornata Mondiale del Respiro | come il respiro può allungare la vita
I l 25 settembre si celebra in tutto il mondo il World Lung Day, la Giornata Mondiale del Respiro, promossa dal Forum of International Respiratory Societies e sostenuta in Italia dalla Società Italiana di Pneumologia (SIPIRS). L’edizione 2025 porta un messaggio chiaro: “Healthy Lungs, Healthy Life”: polmoni sani, vita sana. Un invito urgente, confermato dai dati pubblicati su The Lancet Respiratory Medicine (2025), che mostrano come le malattie respiratorie croniche rimangano tra le principali cause di morte e disabilità a livello globale. Asma, bambini e adulti: quanto conta fare sport per respirare meglio X «Possiamo non mangiare per qualche giorno, non bere per qualche giorno ma non possiamo non respirare. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: giornata - mondiale
31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.
19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte
Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e Asp insieme in occasione della Giornata Mondiale del Cuore. L’iniziativa, in programma, lunedì prossimo, 29 settembre in Piazza Verdi a Palermo, è realizzata in collaborazione con le Scuole di Specializzazion - facebook.com Vai su Facebook
Pic Solution, giornata Mondiale del Respiro - Il cuore è al centro della nostra salute: prendersene cura ogni giorno significa adottare piccoli gesti quotidiani che possono fare la differenza. Lo riporta napolivillage.com
“Giornata Mondiale del Respiro: Pic Solution al fianco di tutti coloro che scelgono di prendersi cura delle proprie vie respiratorie” - Con l’arrivo dell’autunno, i cambi di stagione portano inevitabilmente sbalzi di temperatura, giornate imprevedibili e i primi disturbi alle vie respiratorie. Come scrive mediterranews.org