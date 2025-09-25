Giornata mondiale del cuore visite gratuite e eventi formativi a Ponte a Niccheri e a Torregalli

Firenze, 25 settembre 2025 – Fare prevenzione e facilitare l’accesso alla diagnosi precoce, rendendo direttamente fruibili anche prestazioni che in molti casi sono gravate da lunghe liste di attesa. Questo, in sintesi, l’obiettivo della “open week” dedicata alle malattie cardiovascolari e organizzata da Fondazione Onda Ets, in occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre. Aderiscono all’iniziativa gli ospedali fiorentini della Asl Toscana centro di Santa Maria Annunziata e di San Giovanni di Dio con iniziative di prevenzione che si terranno dal 26 settembre al 4 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giornata mondiale del cuore, visite gratuite e eventi formativi a Ponte a Niccheri e a Torregalli

