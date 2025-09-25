Non fate l’errore di pensare che infarto, ictus e altre patologie cardiovascolari siano prerogativa del genere maschile. Anche le donne sono a rischio. E purtroppo spesso le malattie vengono più difficilmente riconosciute. A ricordarlo una volta di più è la Giornata Mondiale del Cuore, il 29 settembre. Per l’occasione, Fondazione Onda ETS ripropone l’(H) Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari, dal 26 settembre al 2 ottobre. L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce di queste malattie, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giornata mondiale del cuore 2025, infarto e non solo: cosa rischia la donna nelle diverse età della vita