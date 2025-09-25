Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari si illumina il Palazzo Municipale

Venerdì 26 settembre in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione delle armi nucleari, il Comune di Parma aderisce alla campagna promossa da ANCI e Croce Rossa Italiana per sensibilizzare i cittadini e le cittadine su questo obiettivo di pace globale.La città di Parma partecipa.

