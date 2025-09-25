Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari si illumina il Palazzo Municipale
Venerdì 26 settembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari, il Comune di Parma aderisce alla campagna promossa da ANCI e Croce Rossa Italiana per sensibilizzare i cittadini e le cittadine su questo obiettivo di pace globale.La città di Parma partecipa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: giornata - internazionale
Giornata Internazionale del Bacio: i rossetti dell’estate 2025 lasciano il segno
Giornata internazionale Mar Mediterraneo, dialogo tra i popoli e sostenibilità
Giornata Internazionale della Birra, venerdì 1? agosto eventi e degustazioni
https://beverfood.com/caffe-trusty-cambiamento-consumatore-qualita-trasparenza-digitale/… Giornata internazionale del caffè: trasparenza, sostenibilità e i ... #ConsumoCaffè #ConsumoConsapevole #Deforestazione #EUDR #FilieraCaffè #GiornataInternazio - X Vai su X
Domani è la Giornata Internazionale dei Sogni e Disneyland Paris è il luogo dove i sogni diventano realtà. Chiudi gli occhi per un secondo. Senti il profumo del pop-corn, le luci che si accendono sul Castello... Qual è la prima cosa che faresti appena varcata la - facebook.com Vai su Facebook
Bra aderisce alla Giornata internazionale per l'eliminazione delle armi nucleari - Il 26 settembre piazza Caduti per la Libertà illuminata di rosso nell'80° anniversario dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki ... targatocn.it scrive
Riccione aderisce alla Giornata internazionale per l’eliminazione totale delle armi nucleari - Il Comune di Riccione aderisce e promuove l’iniziativa della Croce rossa italiana, illuminando di rosso le rotatorie situate lungo la Circonvallazione ... Come scrive chiamamicitta.it