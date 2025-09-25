Giornata internazionale del caffè | visite gratuite all' Accademia del Caffè Espresso di Fiesole

Celebra la Giornata Internazionale del Caffè in Accademia del Caffè Espresso. Per tutta la giornata di mercoledì 1 ottobre, le visite in autonomia al museo di Accademia saranno gratuite. Un'occasione per scoprire di più sul caffè e sull'evoluzione di una storica azienda fiorentina: La Marzocco. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

