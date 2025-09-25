Giornata Europea delle Lingue compie 25 anni | il Consiglio d’Europa lancia il Manifesto sulla motivazione

Alain Berset, segretario generale del Consiglio d'Europa, ha ribadito l'importanza strategica del patrimonio linguistico europeo alla vigilia della Giornata Europea delle Lingue. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Giornata Europea delle Lingue: 25 anni di diversità, apprendimento e democrazia - Strasburgo, 25 settembre 2025 – Il 26 settembre si celebra la Giornata Europea delle Lingue, e quest'anno l'appuntamento assume un significato speciale

Giornata europea delle lingue: tanti eventi in programma per il 26 settembre - Ogni anno, a fine settembre, le lingue tornano al centro dell'attenzione in Europa.

