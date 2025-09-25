Giornata Europea delle Lingue compie 25 anni | il Consiglio d’Europa lancia il Manifesto sulla motivazione
Alain Berset, segretario generale del Consiglio d'Europa, ha ribadito l'importanza strategica del patrimonio linguistico europeo alla vigilia della Giornata Europea delle Lingue. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: giornata - europea
Giornata europea della cultura ebraica 2025, gli eventi a Padova
Giornata finale della XXVI Biennale europea d'arte fabbrile: ultimi appuntamenti e cerimonia di premiazione
Massafra: il 19 settembre la “Giornata a scuola senz’auto” per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile
In occasione della Giornata Europea delle Lingue, sabato 27 settembre sarà proposto "Cervantes Itinerante" a Gorizia e Nova Gorica. Appuntamento dalle 11 in poi negli spazi della Biblioteca Statale Isontina, in via Mameli 12. In scaletta letture dal Don C - facebook.com Vai su Facebook
In occasione della Giornata europea del Biologico, è stato presentato ieri il Marchio del Biologico Italiano #agricoltori #bio #biologico #cibo @coldiretti #economia @FederBio #filiera #italia #madeinitaly #prodottibio #sostenibilità @masaf #food https://circular - X Vai su X
Giornata Europea delle Lingue: 25 anni di diversità, apprendimento e democrazia - Strasburgo, 25 settembre 2025 – Il 26 settembre si celebra la Giornata Europea delle Lingue, e quest’anno l’appuntamento assume un significato speciale: r ... Segnala mondoraro.org
Giornata europea delle lingue: tanti eventi in programma per il 26 settembre - Ogni anno, a fine settembre, le lingue tornano al centro dell’attenzione in Europa. orizzontescuola.it scrive