Giornalista di ESPN difende la bocciatura a WrestlePalooza | Non possiamo essere onesti?
WrestlePalooza della WWE si è concluso la scorsa settimana, ma le polemiche continuano – e non riguardano ciò che è successo sul ring. Andreas Hale, giornalista di ESPN, è finito nel mirino dei fan dopo aver dato all’evento un voto C, e ora risponde direttamente alle critiche ricevute. La difesa di Hale. Parlando durante il programma Off the Ropes, Hale ha difeso la sua recensione dichiarandosi stupito dalla reazione estrema dei fan. Per lui, WrestlePalooza è stato semplicemente uno show nella media – né eccezionale né terribile – e non pensava che questo giudizio potesse risultare controverso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
