Giornalismo culturale il festival gira le Marche e fa tappa in città
Compie 13 anni il festival del giornalismo culturale, nato a Urbino per toccare diversi angoli delle Marche. Ieri la presentazione nella sede dell’ordine dei giornalisti delle Marche, per dire che una giornata del festival arriva anche nella città di Fermo e nel territorio, a Monte Vidon Corrado. Il presidente dell’ordine, Franco Elisei, ha parlato della necessità di sostenere festival che consentono di dialogare, discutere, ascoltare. Si parla di ecologia, nella convinzione che per far nascere un’ampia e significativa coscienza ecologica, è necessaria innanzitutto una cultura ambientalista diffusa, e questo è compito di tutto il mondo dell’informazione, dove importante è l’informazione politica ed economica che i media trasmettono in proposito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: giornalismo - culturale
Festival del Giornalismo Culturale a Urbino su 'CulturaNatura'. La tre giorni dal 10 ottobre. 25 panel, mostre e spettacoli #ANSA - X Vai su X
Nel programma del Festival del giornalismo culturale di Urbino ( che si terrà il dal 10 al 12 ottobre) dedicato in questa edizione al tema “CulturaNatura - lo sguardo ecologico del giornalismo culturale”, Monte Vidon Corrado ospita anche quest’anno un incontro - facebook.com Vai su Facebook
Giornalismo culturale, il festival gira le Marche e fa tappa in città; Festival del Giornalismo Culturale a Urbino su 'CulturaNatura'; Al via il Marsala Noir Festival, 2 giorni di giallo e mistero con Cristina Marra: letteratura, incontri e ospiti al Lilibeo.
Giornalismo culturale, il festival gira le Marche e fa tappa in città - Compie 13 anni il festival del giornalismo culturale, nato a Urbino per toccare diversi angoli delle Marche. Scrive msn.com
Festival del Giornalismo Culturale a Urbino su 'CulturaNatura' - "CulturaNatura: Lo sguardo ecologico del giornalismo culturale". Da msn.com