Giornalismo culturale il festival gira le Marche e fa tappa in città

Compie 13 anni il festival del giornalismo culturale, nato a Urbino per toccare diversi angoli delle Marche. Ieri la presentazione nella sede dell’ordine dei giornalisti delle Marche, per dire che una giornata del festival arriva anche nella città di Fermo e nel territorio, a Monte Vidon Corrado. Il presidente dell’ordine, Franco Elisei, ha parlato della necessità di sostenere festival che consentono di dialogare, discutere, ascoltare. Si parla di ecologia, nella convinzione che per far nascere un’ampia e significativa coscienza ecologica, è necessaria innanzitutto una cultura ambientalista diffusa, e questo è compito di tutto il mondo dell’informazione, dove importante è l’informazione politica ed economica che i media trasmettono in proposito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

