Giorgione e Azzykky portano Celleno in tv alla scoperta di ricette e tradizioni

Viterbotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgione e Gian Marco d’Eusebi, in arte Azzykky, al borgo di Celleno protagonisti di un episodio di “Le vie del Giubileo”, in onda venerdì 26 settembre alle ore 21 su Gambero Rosso Channel. Giorgione si cimenterà nella preparazione di due ricette simbolo della cultura gastronomica locale: il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giorgione - azzykky

Cerca Video su questo argomento: Giorgione Azzykky Portano Celleno