Giorgia Meloni tre anni al governo | Le Figaro celebra il percorso senza errori e l’obiettivo dei 10 anni
Tre anni alla guida dell’Italia, un percorso definito «senza errori» dal quotidiano francese di centrodestra Le Figaro, che ha analizzato la sorprendente stabilità politica conquistata da Giorgia Meloni in un Paese come l’Italia, storicamente caratterizzata da governi brevi e coalizioni fragili. Secondo il giornale francese, la presidente del Consiglio ha saputo mantenere un consenso personale del 37%, superiore a quello iniziale, mentre il suo partito, Fratelli d’Italia, resta stabile attorno al 30% nelle intenzioni di voto. Numeri che le permettono di guardare già al 2027 con l’obiettivo dichiarato di rimanere dieci anni al potere. 🔗 Leggi su Open.online
