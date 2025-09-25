Giorgia e Milena travolte e uccise a 21 anni | resta in carcere l' investitore e rischia 14 anni

Resta in cella Krzystof Jan Lewandoski, 34 anni, il cittadino polacco alla guida del furgone che sabato 20 settembre ha investito e ucciso a Brivio Milena Marangon e Giorgia Cagliani, entrambe ventunenni di Paderno d’Adda, mentre si stavano recando alla festa del paese.Come riportano i colleghi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

La tragedia di Brivio, l’investitore che ha ucciso Giorgia e Milena chiede scusa ma rimane dietro le sbarre

La veglia di preghiera per Milena e Giorgia, le due inseparabili amiche investite e uccise a Brivio

Milena Marangon e Giorgia Cagliani, chi sono le 21enni travolte e uccise da un furgone a Brivio. Arrestato l’investitore, un 34enne

Brivio, travolte e uccise da un’auto a 21 anni: le parole del papà di Giorgia - Tragedia a Brivio: due giovani di 21 anni, Milena Marangon e Giorgia Cagliani, travolte e uccise in un incidente stradale. Scrive notizie.it

Giorgia e Milena travolte e uccise a Brivio, il 34enne alla guida del furgone resta in carcere: “Un’auto mi ha abbagliato, le ho viste tardi” - L'uomo, indagato per duplice omicidio stradale, aggravato dalla guida sotto effetto di cannabis, chiede scusa ai familiari delle 21enni: “Sono distrutto” ... Riporta msn.com