Giorgia e Milena sempre insieme fino alla fine | un unico funerale per le due amiche travolte e uccise

Paderno d'Adda (Lecco), 25 settembre 2026 – Il loro funerale verrà celebrato insieme, come erano sempre insieme e come insieme sono morte. Si svolgeranno domani pomeriggio – venerdì 26 settembre – alle 15 nella chiesa parrocchiale di Paderno d’Adda, il loro paese, i funerali di Giorgia e Milena, le due amiche di 21 anni che lo scorso sabato sera sono state i nvestite e uccise mentre stavano raggiungendo il lungo Adda per la festa di Brivio. Chiara, l’unica amica sopravvissuta dell’incidente di Brivio: “Giorgia e Milena, vivrò per voi” Le esequie verranno celebrate insieme, a partire dalla 15. I due feretri arriveranno in chiesa però già dalle 14, per la recita del rosario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giorgia e Milena, sempre insieme fino alla fine: un unico funerale per le due amiche travolte e uccise

