Giorgetti insiste benefici da rating banche partecipino a sforzo
Chi più ha avuto più restituisca: Giancarlo Giorgetti insiste sul contributo delle banche allo "sforzo collettivo", e torna a battere sul concetto di "sacrificio" che è stato un po' il leitmotiv del dibattito pre-manovra dello scorso anno. Progressività e proprorzionalità, nelle parole del ministro dell'Economia che alle remore dell'Abi riguardo a un nuovo contributo delle banche alla prossima legge di bilancio replica ironico: "Non ho mai visto nessuno che è favorevole a pagare più tasse", ha detto parlando a un evento del Gazzettino. "Per definizione è un sacrificio - ha rimarcato - nella scienze delle finanze ci sono interi tomi che parlano di sacrificio fiscale, dobbiamo fare in modo per alcuni di alleviare il più possibile questo sacrificio, in base alle capacità di ciascuno di sopportare questo sacrificio". 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: giorgetti - insiste
