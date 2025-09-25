Gioia Ndicka | Importante iniziare bene e Abdulhamid si congratula

Risveglio felice oggi per tutto l’ambiente giallorosso, in una settimana che ha portato in pochi giorni il fondamentale successo nel derby contro la Lazio e i primi tre punti europei all’esordio contro il Nizza. Testa ora al Verona, prossimo avversario della Roma in campionato, ma oggi c’è ancora tempo per qualche componente della rosa per festeggiare la vittoria conquistata in terra francese: è questo il caso di Evan Ndicka, autore del gol che ha aperto le marcature del match (seconda rete per lui con la maglia giallorossa) e garanzia totale di una difesa che gira quasi alla perfezione in quest’inizio di stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

