"Con grande soddisfazione vi comunico che nell’area pubblica di via Don Pietro Ciccolini è stato installato un nuovo gioco multiuso, delle panchine e altri giochi presto operativi, pensati per offrire ai nostri bambini e ragazzi un luogo ancora più accogliente e stimolante dove incontrarsi, crescere e divertirsi in sicurezza". Così il sindaco David Grillini che spiega: "Questo intervento non è un fatto isolato, ma rientra in una programmazione pluriennale che l’Amministrazione sta portando avanti con costanza e visione: migliorare e arricchire i nostri spazi verdi, quartiere per quartiere, con l’obiettivo di non dimenticare nessuno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gioco multiuso in via Ciccolini