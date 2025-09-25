Giocatore preso a calci in testa in una partita di calcio a 5 in Brasile VIDEO
Bruttissimo episodio, quello accaduto durante una aprite di calcio a 5 in Brasile. Mancavano una manciata di minuti alla conclusione dell’incontro che gli Amigos da Pelada avevano in pugno (con tanto di passaggio ai quarti di finale) con il Bugres FC, quando a seguito di un fallo, due giocatori hanno colpito l’avversario a terra, rifilandogli un calcio in testa. Le immagini, riproposte sui social dal Canal Jogo sono scioccanti. Si vede prima il contrasto tra Vandre Zanelatto e Robinson, Poi Zanelatto finisce a terra e Robinson che sfoga su di lui la sua frustrazione. “Siamo profondamente dispiaciuti per l’incidente che ha coinvolto il nostro atleta Vandre Zanelatto e chiediamo una punizione drastica per i coinvolti – si legge nella nota del club che ha censurato l’atteggiamento del suo giocatore -. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
