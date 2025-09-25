Ginnastica ritmica ripartono i corsi di Gymnica 96 Con la dedizione e passione si possono raggiungere traguardi importanti

25 set 2025

Al via la nuova stagione sportiva di Gymnica 96, storica società di ginnastica ritmica che da anni forma giovani atlete nel cuore di Forlì. Sono ufficialmente riaperti i corsi di avviamento alla ginnastica ritmica, un’occasione per bambine e ragazze che vogliono avvicinarsi a questo sport. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

